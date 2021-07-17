RAB-тарифы будут способствовать успешной приватизации государственных облэнерго, - НКРЭКУ

Об этом заявил член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Руслан Кайдаш в рамках Украинского энергетического форума.

Руслан Кайдаш сообщил, что внедрение RAB-тарифа - позитивный сигнал для инвесторов, чтобы заинтересовать их приобрести государственные пакеты акций по достаточно высокой цене.

"При общении с Фондом госимущества они просили ускорить внедрение (RAB-тарифа) для того, чтобы как можно скорее провести приватизацию и выставить на аукционы государственные пакеты акций. Понятно, что выгоднее всего это делать когда уже установлено стимулирующее регулирование", - заявил член НКРЭКУ.

Кайдаш заявил, что этот этап уже достигнут, поэтому есть заинтересованность инвесторов в приватизации.