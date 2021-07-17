UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

RAB-тарифы будут способствовать успешной приватизации государственных облэнерго, - НКРЭКУ

Автор: РБК-Украина

Новое стимулирующее регулирование для облэнерго (RAB-тариф) будет способствовать приватизации государственных пакетов акций облэнерго.

Об этом заявил член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Руслан Кайдаш в рамках Украинского энергетического форума.

Руслан Кайдаш сообщил, что внедрение RAB-тарифа - позитивный сигнал для инвесторов, чтобы заинтересовать их приобрести государственные пакеты акций по достаточно высокой цене.

"При общении с Фондом госимущества они просили ускорить внедрение (RAB-тарифа) для того, чтобы как можно скорее провести приватизацию и выставить на аукционы государственные пакеты акций. Понятно, что выгоднее всего это делать когда уже установлено стимулирующее регулирование", - заявил член НКРЭКУ.

Кайдаш заявил, что этот этап уже достигнут, поэтому есть заинтересованность инвесторов в приватизации.

Отметим, что премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках Украинского энергетического форума назвал внедрение RAB-тарифа стратегическим шагом страны к обновлению электросетей.

Напомним, ранее партнер аудиторской компании "большой четверки" Deloitte Артур Огаджанян отметил, что RAB-тариф делает сферу распределения электроэнергии выгодной облэнерго и потребителям.

Читайте РБК-Украина в Google News
энергетикаоблэнерго