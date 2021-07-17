RAB-тарифи сприятимуть успішній приватизації державних обленерго, - НКРЕКП

Нове стимулююче регулювання для обленерго (RAB-тариф) буде сприяти приватизації державних пакетів акцій обленерго.
Про це заявив член Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Руслан Кайдаш в рамках Українського енергетичного форуму.
Руслан Кайдаш повідомив, що впровадження RAB-тарифу - позитивний сигнал для інвесторів, щоб зацікавити їх придбати державні пакети акцій за досить високою ціною.
"При спілкуванні з Фондом держмайна вони просили пришвидшити впровадження (RAB-тарифу) для того, щоб якомога швидше провести приватизацію і виставити на аукціони державні пакети акцій. Зрозуміло, що найвигідніше це робити коли вже встановлене стимулююче регулювання", - заявив член НКРЕКП.
Кайдаш заявив, що цього етапу вже досягнуто, тому є зацікавленість інвесторів в приватизації.
Зазначимо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль в рамках Українського енергетичного форуму назвав впровадження RAB-тарифу стратегічним кроком країни до оновлення електромереж.
Нагадаємо, раніше партнер аудиторської компанії "великої четвірки" Deloitte Артур Огаджанян зазначив, що RAB-тариф робить сферу розподілу електроенергії вигідною обленерго і споживачам.