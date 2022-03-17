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Qualcomm перестал продавать процессоры компаниям из России

Фото: производитель процессоров Qualcomm прекратил продажи российским компаниям (twitter.com/real_DRN)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Американский производитель Qualcomm перестал продавать процессоры в Россию. Компания приняла такое решение в связи с российской агрессией против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего вице-президента по связям с госорганами компании Нейта Тиббитса.

"Это неправильно. Qualcomm призвал к мирному урегулированию (вооруженной агрессии РФ - ред.) в Украине", - написал Тиббитс.

Топ-менеджер добавил, что Qualcomm сделала пожертвования организациям, оказывающим помощь и поддерживающих украинцев. По его словам, аналогичные взносы сделали и сотрудники компании.

"Мы соблюдаем санкции и законы США и не продаем продукцию российским компаниям", - подчеркнул Тиббитс, отвечая на пост министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Напомним, ранее США с союзниками запустили международную целевую группу, которая будет заниматься поиском и арестом российских активов по всему миру.

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