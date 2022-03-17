RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Qualcomm перестав продавати процесори компаніям з Росії

Фото: виробник процесорів Qualcomm припинив продажі російським компаніям (twitter.com/real_DRN)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Американський виробник Qualcomm перестав продавати процесори в Росію. Компанія прийняла таке рішення у зв'язку з російською агресією проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого віцепрезидента зі зв'язків з держорганами компанії Нейта Тиббитса.

"Це неправильно. Qualcomm закликав до мирного врегулювання (збройної агресії РФ - ред.) в Україні", - написав Тіббітс.

Топменеджер додав, що Qualcomm зробила пожертвування організаціям, що надають допомогу і підтримують українців. За його словами, аналогічні внески зробили і співробітники компанії.

"Ми дотримуємося санкцій і законів США і не продаємо продукцію російським компаніям", - підкреслив Тіббітс, відповідаючи на пост міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Нагадаємо, раніше США з союзниками запустили міжнародну цільову групу, яка займатиметься пошуком і арештом російських активів по всьому світу.

Війна Росії проти України триває 22-й день. Що відбувається на фронтах і ситуація в містах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти УкраїниСанкції