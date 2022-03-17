Qualcomm перестав продавати процесори компаніям з Росії

Американський виробник Qualcomm перестав продавати процесори в Росію. Компанія прийняла таке рішення у зв'язку з російською агресією проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого віцепрезидента зі зв'язків з держорганами компанії Нейта Тиббитса.
"Це неправильно. Qualcomm закликав до мирного врегулювання (збройної агресії РФ - ред.) в Україні", - написав Тіббітс.
Топменеджер додав, що Qualcomm зробила пожертвування організаціям, що надають допомогу і підтримують українців. За його словами, аналогічні внески зробили і співробітники компанії.
"Ми дотримуємося санкцій і законів США і не продаємо продукцію російським компаніям", - підкреслив Тіббітс, відповідаючи на пост міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Нагадаємо, раніше США з союзниками запустили міжнародну цільову групу, яка займатиметься пошуком і арештом російських активів по всьому світу.
Війна Росії проти України триває 22-й день. Що відбувається на фронтах і ситуація в містах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!