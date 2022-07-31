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Пытки украинского военного: СМИ назвали имя еще одного возможного убийцы

Новина українською →
Воскресенье 31 июля 2022 19:42
Пытки украинского военного: СМИ назвали имя еще одного возможного убийцы Фото: возможный убийца украинского пленного (скриншот с видео)
Автор: Иван Носальский

Идентифицирован еще один российский оккупант, который может быть причастен к кастрации и убийству украинского военнопленного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование InformNapalm.

По информации InformNapalm, одним из палачей может быть наемник подразделения "Ахмат" Евгений Зибров из оккупированного Севастополя. Его нашли по кадрам пыток украинского военного.

У оккупанта в соцсетях опубликованы фото в военной форме РФ, он публично поддерживает вторжение в Украину. Также его можно отличить по характерной горбинке на носу и родинке на правой щеке.

Напомним, ранее в Конгрессе США призвали немедленно помочь Украине победить российское зло на фоне ужасающих пыток украинского военного.

Также мы писали, что в ЕС отреагировали на пытки и убийство украинского военного.

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