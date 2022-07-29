Зло закончится победой Украины: в Конгрессе США отреагировали на пытки бойца ВСУ
В Конгрессе США осудили пытки украинского бойца, которые попали в сеть. Призвали немедленно помочь Украине победить российское зло.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт старшего советника Конгресса США Пола Массаро.
"Варварство и разврат российских оккупантов вызывают отвращение. Кастрация, убийства, изнасилования, убийства детей, сравнение городов с землей. Непреодолимое зло", - пишет Массаро.
Старый советник конгресса призвал предоставить Украине ATACMS и современные танки, чтобы наши бойцы как можно скорее покончили с российским злом.
"Российское зло закончится только с победой Украины. Российские военные преступления в Украине - это оскорбление всего человечества", - добавляет Массаро.
Реакция Подоляка:
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия, является страной людоедов и палачей, которые не смогут избежать кары в будущем.
"Российские пропагандисты с упоением показали, как группа российских извергов калечила украинского пленного. Все, что надо понимать миру: Россия - страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать кары русским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем",- пишет Подоляк.
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