Зло закончится победой Украины: в Конгрессе США отреагировали на пытки бойца ВСУ

В Конгрессе США осудили пытки украинского бойца, которые попали в сеть. Призвали немедленно помочь Украине победить российское зло.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт старшего советника Конгресса США Пола Массаро.

"Варварство и разврат российских оккупантов вызывают отвращение. Кастрация, убийства, изнасилования, убийства детей, сравнение городов с землей. Непреодолимое зло", - пишет Массаро.

Старый советник конгресса призвал предоставить Украине ATACMS и современные танки, чтобы наши бойцы как можно скорее покончили с российским злом.

"Российское зло закончится только с победой Украины. Российские военные преступления в Украине - это оскорбление всего человечества", - добавляет Массаро.

Реакция Подоляка:

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия, является страной людоедов и палачей, которые не смогут избежать кары в будущем.

"Российские пропагандисты с упоением показали, как группа российских извергов калечила украинского пленного. Все, что надо понимать миру: Россия - страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать кары русским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем",- пишет Подоляк.