ua ru
Пт, 29 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зло закончится победой Украины: в Конгрессе США отреагировали на пытки бойца ВСУ

Новина українською →
Пятница 29 июля 2022 11:43
Зло закончится победой Украины: в Конгрессе США отреагировали на пытки бойца ВСУ Фото: в Конгрессе США отреагировали на пытки бойца ВСУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Конгрессе США осудили пытки украинского бойца, которые попали в сеть. Призвали немедленно помочь Украине победить российское зло.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт старшего советника Конгресса США Пола Массаро.

"Варварство и разврат российских оккупантов вызывают отвращение. Кастрация, убийства, изнасилования, убийства детей, сравнение городов с землей. Непреодолимое зло", - пишет Массаро.

Старый советник конгресса призвал предоставить Украине ATACMS и современные танки, чтобы наши бойцы как можно скорее покончили с российским злом.

"Российское зло закончится только с победой Украины. Российские военные преступления в Украине - это оскорбление всего человечества", - добавляет Массаро.

Реакция Подоляка:

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия, является страной людоедов и палачей, которые не смогут избежать кары в будущем.

"Российские пропагандисты с упоением показали, как группа российских извергов калечила украинского пленного. Все, что надо понимать миру: Россия - страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать кары русским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем",- пишет Подоляк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Коммунальные тарифы во время войны расти не будут. Рада установила мораторий
Коммунальные тарифы во время войны расти не будут. Рада установила мораторий
DAILY
Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине