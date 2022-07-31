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Катування українського військового: ЗМІ назвали ім'я ще одного можливого вбивці

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Неділя 31 липня 2022 19:42
Катування українського військового: ЗМІ назвали ім'я ще одного можливого вбивці Фото: можливий убивця українського полоненого (скриншот з відео)
Автор: Іван Носальський

Ідентифіковано ще одного російського окупанта, який може бути причетний до кастрації та вбивства українського військовополоненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування InformNapalm.

За інформацією InformNapalm, одним з катів може бути найманець підрозділу "Ахмат" Євген Зібров з окупованого Севастополя. Його знайшли за кадрами катувань українського військового.

У окупанта в соцмережах опубліковані фото у військовій формі РФ, він публічно підтримує вторгнення в Україну. Також його можна відрізнити за характерною горбинкою на носі і родимці на правій щоці.

Нагадаємо, раніше у Конгресі США закликали негайно допомогти Україні перемогти російське зло на тлі страхітливих катувань українського військового.

Також ми писали, що в ЄС відреагували на катування і вбивство українського військового.

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