Катування українського військового: ЗМІ назвали ім'я ще одного можливого вбивці
Ідентифіковано ще одного російського окупанта, який може бути причетний до кастрації та вбивства українського військовополоненого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування InformNapalm.
За інформацією InformNapalm, одним з катів може бути найманець підрозділу "Ахмат" Євген Зібров з окупованого Севастополя. Його знайшли за кадрами катувань українського військового.
У окупанта в соцмережах опубліковані фото у військовій формі РФ, він публічно підтримує вторгнення в Україну. Також його можна відрізнити за характерною горбинкою на носі і родимці на правій щоці.
Нагадаємо, раніше у Конгресі США закликали негайно допомогти Україні перемогти російське зло на тлі страхітливих катувань українського військового.
Також ми писали, що в ЄС відреагували на катування і вбивство українського військового.
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