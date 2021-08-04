Пытки и сбыт наркотиков в РФ: будут судить руководителей преступной группировки

Согласно данным следствия, с 2014 по 2019 год в преступную группировку входили 29 человек.

"Они сбывали наркотические средства в особо крупных размерах на территории Российской Федерации. В то же время во избежание ответственности по более жестким российским законам, организаторы группы руководили процессами из так называемых "офисов", которые находились на территории Украины", - отмечает пресс-служба.

Известно, что продажа наркотических средств происходила через мессенджер "Телеграмм". Все заработанные средства, группировка переводила в доллары и получала их через специального курьера.

Общая стоимость изъятых 176 килограммов психотропных веществ и 4,5 тонны прекурсоров составляет на черном рынке около 195 млн гривен.

"Также установлено, что руководители и участники преступной организации, для соблюдения режима строгой дисциплины внутри организации, к лицам, которые ее нарушили, применяли пытки, мучения, причинение телесных повреждений и другие насильственные действия", - добавляет пресс-служба.

Организаторы группировки также приобрели автоматы АК-47, чтобы запугивать "нарушителей" правил в своем кругу.