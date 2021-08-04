Катування та збут наркотиків в РФ: судитимуть керівників злочинного групування

Згідно з даними слідства, з 2014 по 2019 рік до злочинного угрупування входили 29 осіб.

"Вони збували наркотичні засоби в особливо великих розмірах на території Російської Федерації. Водночас задля уникнення відповідальності за більш жорсткими російськими законами, організатори групи керували процесами з так званих "офісів", які знаходилися на території України", - відзначає пресслужба.

Відомо, що продаж наркотичних засобів відбувався через месенджер "Телеграм". Усі зароблені кошти, угрупування переводило у долари й отримувало їх через спеціального кур’єра.

Загальна вартість вилучених 176 кілограмів психотропних речовин й 4,5 тонни прекурсорів становить на чорному ринку близько 195 млн гривень.

"Також встановлено, що керівники та учасники злочинної організації, для дотримання режиму суворої дисципліни всередині організації, до осіб, що її порушили, застосовували катування, мучення, заподіяння тілесних ушкоджень та інші насильницькі дії", - додає пресслужба.

Організатори групування також придбали автомати АК-47, аби залякувати "порушників" правил у своєму колі.