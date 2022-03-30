Пытаются поссорить с Израилем: Россия распространяет очередной фейк по синагоге в Украине

Российская Федерация прибегает к очередным фейкам, чтобы испортить отношения Украины с другими странами. В этот же раз рассказывает, о том, что украинские защитники, якобы, маскируют оружие возле синагоги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Telegram-каналу Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Фальсифицированные фото созданные доказать, что украинские военные возле синагоги маскируют оружие под мешки со строительным мусором и используют для ее перевозки школьные автобусы с пометкой "Дети", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что подобные фейки имеют целью поссорить Украину с Израилем.

Также не исключается, что Россия может прибегнуть к обстрелу указанного объекта иудейского культа в Умани, чтобы обвинить в этом украинских военных.

"Такая дезинформация" вбрасывалась "Россией накануне обстрелов роддома и драмтеатра в Мариуполе", - добавляет прессслужба.