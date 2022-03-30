ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Намагаються посварити з Ізраїлем: Росія поширює черговий фейк щодо синагоги в Україні

Новость на русском →
Середа 30 березня 2022 16:46
Намагаються посварити з Ізраїлем: Росія поширює черговий фейк щодо синагоги в Україні Фото: Росія поширює черговий фейк щодо синагоги в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вдається до чергових фейків, аби зіпсувати відносини України з іншими країнами. Цього ж разу розповідає, про те, що українські захисники, нібито, маскують зброю біля синагоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу Центру протидії дезінформації при РНБО України.

"Фальсифіковані фото створені довести, що українські військові біля синагоги маскують зброю під мішки з будівельним сміттям та використовують для її перевезення шкільні автобуси з позначкою "Діти", - пише пресслужба.

Зазначається, що подібні фейки мають на меті посварити Україну з Ізраїлем.

Також не виключається, що Росія може вдатися до обстрілу зазначеного об'єкта іудейського культу в Умані, аби звинуватити у цьому українських військових.

"Така дезінформація "вкидувалась" Росією напередодні обстрілів пологового будинку та драмтеатру в Маріуполі", - додає пресслужба.

Війна Росії проти України триває тридцять п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Україна Російська Федерація
NEWS
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі