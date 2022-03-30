Намагаються посварити з Ізраїлем: Росія поширює черговий фейк щодо синагоги в Україні

Російська Федерація вдається до чергових фейків, аби зіпсувати відносини України з іншими країнами. Цього ж разу розповідає, про те, що українські захисники, нібито, маскують зброю біля синагоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу Центру протидії дезінформації при РНБО України.

"Фальсифіковані фото створені довести, що українські військові біля синагоги маскують зброю під мішки з будівельним сміттям та використовують для її перевезення шкільні автобуси з позначкою "Діти", - пише пресслужба.

Зазначається, що подібні фейки мають на меті посварити Україну з Ізраїлем.

Також не виключається, що Росія може вдатися до обстрілу зазначеного об'єкта іудейського культу в Умані, аби звинуватити у цьому українських військових.

"Така дезінформація "вкидувалась" Росією напередодні обстрілів пологового будинку та драмтеатру в Маріуполі", - додає пресслужба.