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Пытался тайно пересечь линию разграничения. На Донбассе задержали разведчика боевиков

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Донецкая область, Среда 16 февраля 2022 11:00
Пытался тайно пересечь линию разграничения. На Донбассе задержали разведчика боевиков Фото: СБУ задержала разведчика боевиков (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сотрудники Службы безопасности задержали на линии разграничения в Донецкой области разведчика боевиков. Он собирал данные о позициях и размещениях военных ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что задержанный являлся уроженцем города Мирноград Донецкой области. Он был членом группировок "Оплот" и "Восток". Разведчик собирал данные о позициях и перемещении украинских солдат в регионе. Его задержали на линии разграничения, когда шпион тайно пытался попасть на подконтрольную Украине территорию.

"Из-за конфликта с главарями террористов и угрозами физической ликвидации он пытался проникнуть на контролируемую правительством территорию Украины", - говорится в сообщении СБУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Также проверяется информация о причастности злоумышленника к деятельности российских спецслужб.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в Украине будут судить адмирала Черноморского флота РФ за подстрекательство украинских моряков к госизмене.

Кроме того, недавно СБУ задержала на востоке Украине шпионку так называемого "МГБ ЛНР".

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Служба безопасности Украины
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