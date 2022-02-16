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Намагався таємно перетнути лінію розмежування. На Донбасі затримали розвідника бойовиків

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Донецька область, Середа 16 лютого 2022 11:00
Намагався таємно перетнути лінію розмежування. На Донбасі затримали розвідника бойовиків Фото: СБУ затримала розвідника бойовиків (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Співробітники Служби безпеки затримали на лінії розмежування в Донецькій області розвідника бойовиків. Він збирав дані про позиції і розміщення військових ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Зазначається, що затриманий був уродженцем міста Мирноград Донецької області. Він був членом угруповань" Оплот" і "Восток". Розвідник збирав дані про позиції і переміщення українських солдатів в регіоні. Його затримали на лінії розмежування, коли шпигун таємно намагався потрапити на підконтрольну Україні територію.

"Через конфлікт з ватажками терористів і погрозами фізичної ліквідації він намагався проникнути на контрольовану урядом територію України", - йдеться в повідомленні СБУ.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Також перевіряється інформація про причетність зловмисника до діяльності російських спецслужб.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в Україні судитимуть адмірала Чорноморського флоту РФ за підбурювання українських моряків до держзради.

Крім того, нещодавно СБУ затримала на сході Україні шпигунку так званого "МДБ ЛНР".

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Служба безпеки України
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