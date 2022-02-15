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Подстрекал к госизмене. В Украине будут судить адмирала РФ

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Крым, Вторник 15 февраля 2022 14:12
Подстрекал к госизмене. В Украине будут судить адмирала РФ Фото: в Украине будут судить адмирала РФ (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители закончили расследование и направили в суд дело заместителя командующего Черноморского флота Российской Федерации. Ему инкриминируют подстрекательство украинских военнослужащих к государственной измене в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что адмирал открыто подстрекал штаб Севастопольской морской базы и руководящий состав штаба Командования Военно-Морских Сил ВСУ к совершению государственной измены. В частности, он уговаривал их перейти на сторону оккупантов и изменить государственную границу Украины. Кроме того, злоумышленник угрожал украинским военнослужащим физической расправой и оружием.

"Ему инкриминировано пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательство к государственной измене, а также пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч.1 ст.111;ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора уточнили, что сейчас адмирал занимает должность начальника Главного штаба ВМФ ВС Российской Федерации - первого заместителя Главнокомандующего ВМФ ВС Российской Федерации.

Подстрекал к госизмене. В Украине будут судить адмирала РФ

Как сообщало РБК-Украина ранее, СБУ разоблачила украинца, который готовил протесты в Киеве по указке кураторов из России.

Напомним, что недавно объявлено подозрение двум сотрудникам ФСБ РФ и гражданину Украины за перебрасывание оружия на Донбасс и передачу секретной информации в РФ.

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