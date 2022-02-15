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Готовила взрывы в Луганской области. СБУ задержала агентку РФ

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Луганская область, Вторник 15 февраля 2022 15:53
Готовила взрывы в Луганской области. СБУ задержала агентку РФ Фото: СБУ задержала агентку РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Луганской области задержали агентку так называемого "МГБ ЛНР". Она собирала разведданные для совершения взрывов против подразделений СБУ на востоке Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило следствие, задержанной оказалась местная жительница, которая в апреле 2021 года была завербована гражданином РФ, представителем разведки незаконных вооруженных формирований в ОРЛО.

Так, по заданию куратора, женщина собирала сведения об админздания, автотранспорт, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганской области, а для передачи данных использовала "закрытые каналы связи".

Правоохранители предотвратили совершение взрывов, которые готовились злоумышленниками против подразделений СБУ, привлеченных в проведении операции Объединенных сил.

Сейчас следователи сообщили задержанной о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УКУ. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ задержала агентку РФ (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно прокуратура объявила о подозрении гражданину Украины, который работал на российских кураторов.

Добавим, сотрудники СБУ задержали агента военной разведки Российской Федерации, он планировал ряд терактов в Одессе.

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