Пытался провезти боеприпасы: на границе с Крымом задержали украинца

В Херсонской области на контрольно-пропускном пункте "Каланчак" задержали украинца с боеприпасами. Мужчина хотел попасть на территорию оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Военнослужащие Херсонского пограничного отряда на админгранице с Крымом задержалила гражданина Украины. При осмотре его вещей с помощью рентгено-телевизионного интроскопа пограничники обнаружили запрещенные для перемещения предметы - 5 патронов калибра 7,62 мм и гильзу.
Об инциденте военные сообщили правоохранителям. Гражданина передали полиции для проведения дальнейших следственных действий.
Фото: украинец пытался провезти в Крым боеприпасы
(dpsu.gov.ua)
Напомним, пограничники задержали на украинско-российской границе пять человек. Ими оказались граждане Узбекистана.