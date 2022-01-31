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Намагався провезти боєприпаси: на кордоні з Кримом затримали українця

Автор: Іванна Шовкун

У Херсонській області на контрольно-пропускному пункті "Каланчак" затримали українця з боєприпасами. Чоловік хотів потрапити на територію окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держприкордонслужби.

Військовослужбовці Херсонського прикордонного загону на адмінкордоні з Кримом затримали громадянина України. При огляді його речей за допомогою рентгено-телевізійного інтроскопа прикордонники виявили заборонені для переміщення предмети - 5 патронів калібру 7,62 мм та гільзу.

Про інцидент військові повідомили правоохоронців. Громадянина передали поліції для проведення подальших слідчих дій.

Фото: українець намагався провезти в Крим боєприпаси
(dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, прикордонники затримали на українсько-російському кордоні п'ятьох людей. Ними виявились громадяни Узбекистану.

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