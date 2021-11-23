Пытался продать секретные оборонные разработки: жителя Николаева подозревают в госизмене

Гражданину Украины сообщено о подозрении в государственной измене. Он пытался продать представителям иностранной страны секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора .

Правоохранители задокументировали получение им нескольких "авансов" за такие сведения. В ходе проведения спецоперации мужчину разоблачили во время передачи ему 250 тысяч долларов за секретные разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Во время обысков у него изъяли флешки со сведениями о секретных разработках и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.