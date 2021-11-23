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Намагався продати секретні оборонні розробки: мешканця Миколаєва підозрюють у держзраді

Автор: Анастасія Рокитна

Громадянину України повідомлено про підозру у державній зраді. Він намагався продати представникам іноземної країни секретну проектну документацію у сфері військового кораблебудування.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

Правоохоронці задокументували одержання ним кількох "авансів" за такі відомості. У ході проведення спецоперації чоловіка викрили під час передачі йому 250 тисяч доларів за секретні розробки вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Під час обшуків у нього вилучили флешносій із відомостями про секретні розробки та інші докази протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Миколаїв