Пытался передать Украине детали для С-300: в ФСБ рассказали о деле экс-футболиста Василенко

Федеральная служба безопасности России раскрыла детали дела приговоренного к 12 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже украинского бывшего футболиста Василия Василенко. В РФ утверждают, что он планировал передать концерну "Укроборонпром" комплектующие для зенитно-ракетного комплекса С-300.

Указано, что 29 марта Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу адвокатов Василенко на приговор. Таким образом приговор в отношении его вступил в силу.

В ведомстве отмечают, что якобы Василенко задержали при получении партии комплектующих к С-300 в интересах "Укроборонпрома".

"Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства", - заявили в ФСБ.

Напомним, в начале декабря 2020 года Мосгорсуд осудил к 12 годам колонии строгого режима украинского бывшего профессионального футболиста Василия Василенко. В России его обвинили в шпионаже.

Как писало РБК-Украина, в начале июля 2020-го стало известно об аресте экс-футболиста.

Его арестовали в российской столице еще в октябре 2019 года за совершение преступления по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов"). Но весной прошлого года обвинение переквалифицировали на шпионаж.