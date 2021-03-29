Намагався передати Україні деталі для С-300: в ФСБ розповіли про справу екс-футболіста Василенка

Федеральна служба безпеки Росії розкрила деталі справи засудженого до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві українського колишнього футболіста Василя Василенка. У РФ стверджують, що він планував передати концерну "Укроборонпром" комплектуючі для зенітно-ракетного комплексу С-300.
Про це повідомляє агентство ТАСС.
"Василенко цілеспрямовано збирав секретні відомості військового характеру щодо Збройних сил Росії, передача яких за кордон могла завдати шкоди безпеці держави", - заявили в ФСБ.
У відомстві відзначають, що нібито Василенко затримали при отриманні партії комплектуючих до С-300 в інтересах "Укроборонпрому".
Зазначено, що 29 березня Перший апеляційний суд загальної юрисдикції відхилив скаргу адвокатів Василенко на вирок. Таким чином вирок щодо нього набрав чинності.
Нагадаємо, на початку грудня 2020 року Мосміськсуд засудив до 12 років колонії суворого режиму українського колишнього професійного футболіста Василя Василенка. У Росії його звинуватили в шпигунстві.
Як писало РБК-Україна, на початку липня 2020-го стало відомо про арешт екс-футболіста.
Його заарештували в російській столиці ще в жовтні 2019 року за вчинення злочину за ч. 1 ст. 226.1 КК РФ ("Незаконне переміщення через кордон сильнодіючих, отруйних, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів"). Але навесні минулого року звинувачення перекваліфікували на шпигунство.