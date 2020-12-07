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В РФ приговорили украинского экс-футболиста к 12 годам тюрьмы по делу о шпионаже

Москва, Понедельник 07 декабря 2020 11:28
В РФ приговорили украинского экс-футболиста к 12 годам тюрьмы по делу о шпионаже
Фото: Василий Василенко (kpcdn.net)
Автор: Юлия Струк

Мосгорсуд осудил к 12 годам колонии строгого режима украинского бывшего профессионального футболиста Василия Василенко. В России его обвинили в шпионаже.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд признал Василенко виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - отметили в пресс-службе суда.

Указано, что слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле. Гособвинитель просил суд приговорить Василенко к 16 годам колонии строгого режима.

Стоит отметить, что фабулу обвинения Федеральная служба безопасности РФ не разглашала.

РИА Новости со ссылкой на свои источники указывает, что экс-футболист пытался приобрести в РФ списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с Министерством обороны Украины. По данным источника, речь шла о некоем крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах, не имеющем огневой мощи.

Василенко вину не признал.

Как писало РБК-Украина, в начале июля стало известно об аресте экс-футболиста.

Его арестовали в российской столице еще в октябре 2019 года за совершение преступления по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов"). Весной же обвинение переквалифицировали на шпионаж.

Напомним, Государственный департамент США требует освободить американца, осужденного в России за "шпионаж".

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