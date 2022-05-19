Пытался организовать диверсии. СБУ задержала брата Царева

Служба безопасности Украины задержала брата бывшего народного депутата и одного из идеологов "новороссии" Олега Царева. По данным следствия, он пытался организовать диверсии в Днепре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что брат Царева рассчитывал на то, что получит должность главы Днепропетровской ОГА в случае российской оккупации региона.
"Когда надежды на приход россиян не оправдались, он стал получать указания от своих кураторов. В частности, его задачей было дестабилизировать ситуацию в регионе за счет проведения серии взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
СБУ начала слежку за ним еще на первичном этапе подрывной деятельности. В ходе санкционированных обысков в схроне нашли оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для диверсий, банковские карточки и паспорта гражданина России.
Брат Царева проживал в Днепре с 2014 года, вел тихий и неприметный образ жизни, но поддерживал активную связь с самим экс-нардепом, который скрывается в России. Ему объявлено подозрение в диверсии, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
Отметим, у Царева есть два родных брата - Иван и Михаил. Судя по опубликованному видео, речь может идти о втором из них, поскольку был найден российский паспорт на имя Михаила Царева.
Напомним, в начале мая Олегу Цареву, наконец, вынесли приговор по делу о сепаратизме и публичных призывах к свержению власти и конституционного строя, которые привели к гибели людей. Он заочно получил 12 лет тюрьмы.
С начала полномасштабного вторжения России он вернулся в публичное пространство, в российских СМИ появлялись его обращения из оккупированных населенных пунктов Киевской области. Вероятно, он не позже чем в начале апреля вернулся в РФ вместе с оккупационными силами.
Олег Царев был членом от Партии регионов, после Майдана 2014 года пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру. Открыто выступал за так называемые "референдумы" в Донецкой и Луганской областях. Позже объявил себя "спикером парламента Новороссии".
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