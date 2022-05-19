Намагався організувати диверсії. СБУ затримала брата Царьова

Повідомляється, що брат Царьова розраховував на те, що отримає посаду голови Дніпропетровської ОДА у разі російської окупації регіону.

"Коли надії на прихід росіян не виправдалися, він став отримувати вказівки від своїх кураторів. Зокрема, його завданням було дестабілізувати ситуацію в регіоні за рахунок проведення серії вибухів на об'єктах транспортної та критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

СБУ почала стеження за ним ще на первинному етапі підривної діяльності. У ході санкціонованих обшуків у схроні знайшли зброю та боєприпаси, тротилові шашки для диверсій, банківські картки та паспорти громадянина Росії.

Брат Царьова проживав у Дніпрі з 2014 року, вів тихий і непримітний спосіб життя, але підтримував активний зв'язок з самим екс-нардепом, який переховується в Росії. Йому оголошено підозру в диверсії, найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Зазначимо, у Царьова є два рідні брати - Іван та Михайло. Судячи з опублікованого відео, може йтися про другого з них, оскільки було знайдено російський паспорт на ім'я Михайла Царьова.