Пытались завербовать офицера СБУ: правоохранители разоблачили двух сотрудников ФСБ

По данным СБУ, сотрудники российской спецслужбы хотели получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области.

"Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

Россияне решили завербовать офицера украинской спецслужбы из-за давления на его отца, который во время посещения России по личным делам был задержан сотрудниками ФСБ.

"Впрочем, несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора", - сообщили в СБУ.

По данным СБУ, завербовать украинского офицера пытались кадровые офицеры ФСБ РФ Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев.