Собирал данные об украинских военных силах: СБУ задержала разведчика РФ

Контрразведчики СБУ задержали агента российской военной разведки. Он собирал информацию об украинских силах и средствах в районе проведения ООС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что иностранец, который временно проживает на территории Украины, по заданию представителей спецслужбы РФ периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации.

Так, за проделанную "работу" он получал денежное вознаграждение.

В частности, российских "кураторов" интересовали сведения о привлеченных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, количестве личного состава подразделений ВСУ и т. д.

По информации силовиков, шпион был задержан на "горячем" во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи.

Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УКУ.

По решению суда он взят под стражу. Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) УК.

Фото: задержание силовиками агента российской военной разведки (фото ssu.gov.ua)