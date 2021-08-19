Намагались завербувати офіцера СБУ: правоохоронці викрили двох співробітників ФСБ

Служба безпеки України (СБУ) встановила двох кадрових офіцерів ФСБ РФ, які намагались завербувати співробітника СБУ. Від інформатора співробітники спецслужби РФ планували отримати секретні документи СБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними СБУ, співробітники російської спецслужби хотіли отримати інформатора саме з числа співробітників СБУ у Запорізькій області.
"Це зумовлено тим, що, окрім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію", - йдеться в повідомленні.
Росіяни вирішили завербувати офіцера української спецслужби через тиск на його батька, який під час відвідування Росії в особистих справах був затриманий співробітниками ФСБ.
"Втім, незважаючи на шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ, співробітник української спецслужби залишився вірним присязі та категорично відмовився від співпраці зі спецслужбою країни-агресора", - повідомили в СБУ.
За даними СБУ, завербувати українського офіцера намагались кадрові офіцери ФСБ РФ Олексій Демченко та Дмитро Картавцев.
Нагадаємо, що Лисичанський міський суд Луганської області засудив агента ФСБ, який збирав дані про українські розробки ракетних комплексів.