Намагались завербувати офіцера СБУ: правоохоронці викрили двох співробітників ФСБ

За даними СБУ, співробітники російської спецслужби хотіли отримати інформатора саме з числа співробітників СБУ у Запорізькій області.

"Це зумовлено тим, що, окрім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію", - йдеться в повідомленні.

Росіяни вирішили завербувати офіцера української спецслужби через тиск на його батька, який під час відвідування Росії в особистих справах був затриманий співробітниками ФСБ.

"Втім, незважаючи на шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ, співробітник української спецслужби залишився вірним присязі та категорично відмовився від співпраці зі спецслужбою країни-агресора", - повідомили в СБУ.

За даними СБУ, завербувати українського офіцера намагались кадрові офіцери ФСБ РФ Олексій Демченко та Дмитро Картавцев.