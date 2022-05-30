UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пытались продвинуться вперед. ВСУ уничтожили взвод россиян из Псковской области

Фото: уничтожен взвод россиян из Псковской области (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Львовские десантники уничтожили взвод 104 десантно-штурмового полка из Псковской области. Были убиты около 20 оккупантов вместе с техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.

Как уточнил командир артиллерийского подразделения 80-й бригады ДШВ, было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов вместе с бронетехникой.

Как сообщалось, в Запорожской области бойцы украинского спецназа СБУ уничтожили БТР оккупантов.

Напомним, по данным на 30 мая, ВСУ уничтожили уже 30 350 российских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине