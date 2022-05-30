Пытались продвинуться вперед. ВСУ уничтожили взвод россиян из Псковской области

Львовские десантники уничтожили взвод 104 десантно-штурмового полка из Псковской области. Были убиты около 20 оккупантов вместе с техникой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.
Как уточнил командир артиллерийского подразделения 80-й бригады ДШВ, было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов вместе с бронетехникой.
Как сообщалось, в Запорожской области бойцы украинского спецназа СБУ уничтожили БТР оккупантов.
Напомним, по данным на 30 мая, ВСУ уничтожили уже 30 350 российских военных.
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