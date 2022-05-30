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Намагалися просунутися вперед. ЗСУ знищили взвод росіян із Псковської області

Фото: знищено взвод росіян із Псковської області (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Львівські десантники знищили взвод 104 десантно-штурмового полку із Псковської області. Було вбито близько 20 окупантів разом із технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Завдяки злагодженій роботі артилерійських підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, на одному з напрямків знищено взвод 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ", - йдеться в повідомленні.

Як уточнив командир артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШВ, було успішно знищено близько двадцяти російських окупантів разом із бронетехнікою.

Як повідомлялось, у Запорізькій області бійці українського спецназу СБУ знищили БТР окупантів.

Нагадаємо, за даними на 30 травня, ЗСУ знищили вже 30 350 російських військових.

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