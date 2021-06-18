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Пытались продать секретные оборонные разработки за 2 млн долларов: СБУ разоблачила схему

Автор: Анастасия Рокитна

Служба безопасности Украины (СБУ) не допустила утечки за пределы страны новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса. Эти данные пытались продать одной из азиатских стран за 2 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о секретной проектной документации в сфере военного кораблестроения.

К схеме причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий.

"В ходе проведения спецоперации сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников во время передачи 250 тысяч долларов за часть оборонных сведений", - говорится в сообщении.

Фото: место следственных действий (ssu.gov.ua)

Во время обысков по местам проживания участников незаконной сделки изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании мер пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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