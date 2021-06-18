Намагались продати секретні оборонні розробки за 2 млн доларів: СБУ викрила схему

Мова йде про секретну проектну документацію у сфері військового кораблебудування.

До схеми причетні кілька колишніх та діючих працівників одного з вітчизняних оборонних підприємств.

"У ході проведення спецоперації співробітники СБУ викрили зловмисників під час передачі 250 тисяч доларів за частину оборонних відомостей", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце слідчих дій (ssu.gov.ua)

Під час обшуків за місцями проживання учасників незаконної оборудки вилучено документи та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжних заходів. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.