Пытались катапультировать сигареты в Румынию: на границе Украины задержали контрабандистов

В Украине на границе с Румынией задержали трех контрабандистов, которые хотели катапультировать пакет с безакцизными сигаретами. Злоумышленники также планировали применить самодельный беспилотник.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
Трех граждан Украины задержали на окраине населенного пункта Дротинцы Береговского района. Злоумышленники прибыли в приграничье на двух автомобиля. В салоне одного из них обнаружили ноутбук с картой украинско-румынского участка границы, пусковую катапульту, самодельный беспилотник и запасные аккумуляторные батареи для него.
"Обнаруженные предметы и материалы у украинцев изъяли", - добавляет пресс-служба.
Кроме попытки сбыта подакцизных товаров, злоумышленников подозревают в нарушении правил использования воздушного пространства.