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Пытались катапультировать сигареты в Румынию: на границе Украины задержали контрабандистов

Автор: Сергей Пышкин

В Украине на границе с Румынией задержали трех контрабандистов, которые хотели катапультировать пакет с безакцизными сигаретами. Злоумышленники также планировали применить самодельный беспилотник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Трех граждан Украины задержали на окраине населенного пункта Дротинцы Береговского района. Злоумышленники прибыли в приграничье на двух автомобиля. В салоне одного из них обнаружили ноутбук с картой украинско-румынского участка границы, пусковую катапульту, самодельный беспилотник и запасные аккумуляторные батареи для него.

"Обнаруженные предметы и материалы у украинцев изъяли", - добавляет пресс-служба.

Кроме попытки сбыта подакцизных товаров, злоумышленников подозревают в нарушении правил использования воздушного пространства.

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УкраинаРумынияКонтрабанда