Намагалися катапультувати сигарети до Румунії: на кордоні України затримали контрабандистів

В Україні на кордоні з Румунією затримали трьох контрабандистів, які хотіли катапультувати пакунок з безакцизними сигаретами. Зловмисники також планували застосувати саморобний безпілотник.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
Трьох громадян України затримали на околиці населеного пункту Дротинці Берегівського району. Зловмисники прибули у прикордоння на двох автомобіля. В салоні одного з них виявили ноутбук з картою українсько-румунської ділянки кордону, пускову катапульту, саморобний безпілотник та запасні акумуляторні батареї для нього.
"Виявлені предмети та матеріали в українців вилучили", - додає пресслужба.
Окрім спроби збуту підакцизних товарів, зловмисників також підозрюють у порушенні правил використання повітряного простору.