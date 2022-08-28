Пытались дать взятку, чтобы попасть в Польшу. На границе задержали двух "студентов"

На границе с Польшей задержали двух псевдостудентов. Мужчины хотели уехать из Украины и пытались дать взятку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram .

"Студенты" пытались выехать на легковом автомобиле за границу через пункт пропуска "Устилуг" Волынской области. 29-летний водитель и 28-летний пассажир предоставили пограничникам фейковые документы об обучении за рубежом.

Правоохранители отказали мужчинам, после чего они попытались дать взятку - по 500 долларов и евро. Пограничники задержали мошенников.

Фото: псевдостуденты на границе пытались дать взятку для выезда (t.me/DPSUkr)