Намагалися дати хабар, щоб потрапити в Польщу. На кордоні затримали двох "студентів"

На кордонні з Польщею затримали двох псевдостудентів. Чоловіки хотіли виїхати з України та намагалися дати хабаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram .

"Студенти" намагалися виїхати на легковому автомобілі за кордон через пункт пропуску "Устилуг" Волинської області. 29-річний водій та 28-річний пасажир надали прикордонникам фейкові документи про навчання за кордоном.

Правоохоронці відмовили чоловікам, після чого вони спробували дати хабаря - по 500 доларів та євро. Прикордонники затримали шахраїв.

Фото: псевдостуденти на кордоні намагалися дати хабаря для виїзду (t.me/DPSUkr)