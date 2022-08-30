Пытали жителя Киевской области: СБУ идентифицировала троих российских военных

Речь идет о конкретном случае пыток жителя Киевской области, которому удалось вырваться из плена во время контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По информации СБУ, к этому причастны трое военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ:

Александр Борисов (07.03.1999 года);

Райан Мадяев (06.06.2002 г.р.);

Максим Сулайндзюга (25.08.1994 г.р.).

Они в составе оккупационной группировки активно участвовали в массовых убийствах и пытках гражданского населения Бучанского района в начале полномасштабного российского вторжения.

"Установлено, что злоумышленники похитили мужчину и несколько дней пытали его. К потерпевшему применяли насилие и психологическое давление. Когда мужчина вырывался из российского плена, захватчики открыли по нему огонь, в результате чего он получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.

Этим трем военным объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Сейчас СБУ устанавливает учредительные данные, местонахождение подозреваемых и принимает комплексные меры по привлечению их к ответственности за военное преступление.