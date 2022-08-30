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Катували жителя Київської області: СБУ ідентифікувала трьох російських військових

Фото: Служба безпеки встановила імена окупантів, які скоювали злочини у Київській області (СБУ)
Автор: РБК-Україна

Службі безпеки вдалося ідентифікувати особи російських військових, які під час окупації частини Київської області займались катуванням мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Йдеться про конкретний випадок катування мешканця Київської області, якому вдалося вирватися з полону під час контрнаступу Збройних сил України.

За інформацією СБУ, до цього причетні троє військовослужбовців 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії РФ:

  • Олександр Борисов (07.03.1999 року народження);
  • Раян Мадяєв (06.06.2002 р.н.);
  • Максим Сулайндзюга (25.08.1994 р.н.).

Вони у складі окупаційного угруповання брали активну участь у масових вбивствах і катуваннях цивільного населення Бучанського району на початку повномасштабного російського вторгнення.

"Встановлено, що зловмисники викрали чоловіка і декілька днів катували його. До потерпілого застосовували насилля та психологічний тиск. Коли чоловік виривався з російського полону, загарбники відкрили по ньому вогонь, внаслідок чого він отримав вогнепальне поранення", - йдеться у повідомленні.

Цим трьом військовим оголошено про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Зараз СБУ встановлює установчі дані, місцеперебування підозрюваних та вживає комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за воєнний злочин.

Раніше ми писали, що СБУ продовжує встановлювати винних у звірствах над жителями Київської області. Зокрема, днями ідентифікували командира групи спецзагону швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії.

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Служба безпеки УкраїниБучаКиївська область