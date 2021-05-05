Пытали пленных бойцов ВСУ: двум боевикам "ДНР" сообщили о подозрении

Двум боевикам террористической организации "ДНР" сообщили о подозрении за пытки пленных украинских военных . Их подозревают в жестоком обращении с военнопленными и нарушении законов и обычаев войны.

"Прокурорами Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум гражданам Украины в жестоком обращении с военнопленными и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.



Досудебным расследованием установлено, что один из подозреваемых с апреля по декабрь 2014 года, будучи охранником в одной из "тюрем" оккупационной администрации РФ в Донецкой области, обустроенной в захваченном здании Управления СБУ, жестоко обращался с военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны. С целью деморализации украинских воинов он регулярно пытал их, нанося многочисленные удары руками и резиновой дубинкой по разным частям тела.



По данным следствия, другой подозреваемый с апреля 2014 года по февраль 2016 года, будучи охранником той же "тюрьмы", унижал военнослужащих батальона территориальной обороны, словесно оскорбляя, запугивая их и угрожая их жизни.

"Такие преступные действия являются серьезным нарушением статьи 130 Женевской конвенции Об обращении с военнопленными 1949 года, статьи 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям", - отметили в офисе генпрокурора.

Отмечается, что сейчас установлено более 250 случаев пыток военнослужащих и гражданских в этой "тюрьме "ДНР". В целом в материалах уголовного производства речь идет о 170 незаконных местах несвободы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, где участниками НВФ РФ содержалось более 3500 тыс. лиц.