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Катували полонених бійців ЗСУ: двом бойовикам "ДНР" повідомили про підозру

Новость на русском → Україна, Середа 05 травня 2021 12:16
Катували полонених бійців ЗСУ: двом бойовикам "ДНР" повідомили про підозру Фото: бойовики катували полонених військових ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Двом бойовикам терористичної організації "ДНР" повідомили про підозру за катування полонених українських військових. Їх підозрюють у жорстокому поводженні з військовополоненими та порушенні законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"Прокурорами Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом громадянам України у жорстокому поводженні з військовополоненими та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням установлено, що один із підозрюваних з квітня по грудень 2014 року, бувши охоронцем в одній з "в’язниць" окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області, облаштованій у захопленому приміщенні Управління СБУ, жорстоко поводився з військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони. З метою деморалізації українських воїнів він регулярно катував їх, завдаючи численні удари руками і гумовим кийком по різних частинах тіла.

За даними слідства, інший підозрюваний з квітня 2014 року по лютий 2016 року, бувши охоронцем тієї ж "в’язниці", принижував військовослужбовців батальйону територіальної оборони, словесно ображаючи, залякуючи їх та погрожуючи їх життю.

"Такі злочинні дії є серйозним порушенням статті 130 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, статті 11 Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що наразі встановлено понад 250 випадків катувань військовослужбовців та цивільних у цій "в’язниці "ДНР". Загалом в матеріалах кримінального провадження йдеться про 170 незаконних місць несвободи на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, де учасниками НЗФ РФ утримувалося понад 3500 тис. осіб.

Нагадаємо, в ООН заявили, що головними проблемами в окремих районах Донецької та Луганської областей є тортури ув'язнених, обмеження свободи слова, закриття КПВВ.

Раніше українські правоохоронні органи у справі про тортури в "Ізоляції" оголосили підозри п'яти фігурантам.

Додамо, що наприкінці січня були опубліковані фото донецької тюрми "Ізоляція", в якій тримають українських полонених.

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