Двум боевикам "ДНР" сообщили о подозрении из-за пыток украинских военных

Прокуратура сообщила о подозрении двух боевиков "ДНР" за нарушение законов и обычаев войны. Их подозревают в пытках украинских военнослужащих.

По данным следствия, один из подозреваемых с апреля 2014 года по февраль 2015 года был охранником в "тюрьме", обустроенной оккупационными властями России в Донецкой области на базе регионального Управления Службы безопасности Украины. Он жестоко обращался с украинскими военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны.

Подозреваемый регулярно избивал пленных, нанося телесные повреждения, в частности переломы ребер. Он пытал военных, чтобы получить показания о якобы совершении преступлений "заключенными".

Второй подозреваемый организовал в "тюрьме ДНР", обустроенной на базе Изолятора временного содержания Снежнянского горотдела МВД Украины в Донецкой области, незаконное содержание военнослужащих Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Военнопленные содержались в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях в помещениях с недостаточным количеством спальных мест, без надлежащего питания.

По данным Офиса генпрокурора, в этих "тюрьмах" содержалось более 150 военных.

Такие действия являются нарушением ст. ст. 13, 17, 25, 29 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, запрещающей негуманное обращение с военнопленными.