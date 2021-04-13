UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пытали несколько месяцев: в Одесской области держали в заложниках двух греков

Автор: Дмитрий Левицкий

В Одесской области правоохранители освободили двух граждан Греции, которых несколько месяцев держали в заложниках и пытали. Группа злоумышленников похитила греков, чтобы завладеть их имуществом.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Полиция установила, что похищение 55-летнего грека и его 27-летнего племянника произошло в феврале 2021 года. Путем пыток и угроз злоумышленники завладели 600 тысячами евро и шестью квартирами в элитных районах Одессы.

Правоохранители установили место, где держали иностранцев, и сегодня провели спецоперацию для их освобождения. В ходе спецоперации были задержаны двое подозреваемых в похищении и пытках граждан Греции.

"В то же время продолжается активная фаза реализации, проводятся следственные действия, в том числе обыски. Устанавливается круг всех лиц, причастных к преступлению, их действиям будет дана правовая оценка", - добавили в полиции.

Фото: полиция освободила двух греков, которых держали в заложниках (od.npu.gov.ua)

Напомним, в начале апреля правоохранители освободили киевлянина, которого три года держали в плену в Николаеве. Мужчина все это время считался пропавшим без вести.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Одессаполициязаложникипохищениеспецоперация
Читайте также
СБУ подозревает своего сотрудника в вымогательстве 50 тысяч долларов шантажом
Ежемесячно производили 1,2 млн доз. В Украине задержали крупную банду наркоторговцев
Прогноз погоды