Пытали несколько месяцев: в Одесской области держали в заложниках двух греков

Полиция установила, что похищение 55-летнего грека и его 27-летнего племянника произошло в феврале 2021 года. Путем пыток и угроз злоумышленники завладели 600 тысячами евро и шестью квартирами в элитных районах Одессы.

Правоохранители установили место, где держали иностранцев, и сегодня провели спецоперацию для их освобождения. В ходе спецоперации были задержаны двое подозреваемых в похищении и пытках граждан Греции.

"В то же время продолжается активная фаза реализации, проводятся следственные действия, в том числе обыски. Устанавливается круг всех лиц, причастных к преступлению, их действиям будет дана правовая оценка", - добавили в полиции.

Фото: полиция освободила двух греков, которых держали в заложниках (od.npu.gov.ua)