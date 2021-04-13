Пытали несколько месяцев: в Одесской области держали в заложниках двух греков

В Одесской области правоохранители освободили двух граждан Греции, которых несколько месяцев держали в заложниках и пытали. Группа злоумышленников похитила греков, чтобы завладеть их имуществом.
Об этом сообщила полиция Одесской области.
Полиция установила, что похищение 55-летнего грека и его 27-летнего племянника произошло в феврале 2021 года. Путем пыток и угроз злоумышленники завладели 600 тысячами евро и шестью квартирами в элитных районах Одессы.
Правоохранители установили место, где держали иностранцев, и сегодня провели спецоперацию для их освобождения. В ходе спецоперации были задержаны двое подозреваемых в похищении и пытках граждан Греции.
"В то же время продолжается активная фаза реализации, проводятся следственные действия, в том числе обыски. Устанавливается круг всех лиц, причастных к преступлению, их действиям будет дана правовая оценка", - добавили в полиции.
Фото: полиция освободила двух греков, которых держали в заложниках (od.npu.gov.ua)
Напомним, в начале апреля правоохранители освободили киевлянина, которого три года держали в плену в Николаеве. Мужчина все это время считался пропавшим без вести.