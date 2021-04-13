Катували кілька місяців: в Одеській області тримали в заручниках двох греків

Поліція встановила, що викрадення 55-річного грека та його 27-річного племінника сталося в лютому 2021 року. Шляхом катування та погроз зловмисники заволоділи 600 тисячами євро та шістьма квартирами в елітних районах Одеси.

Правоохоронці встановили місце, де тримали іноземців, та сьогодні провели спецоперацію для їх визволення. В ході спецоперації було затримано двох підозрюваних у викраденні та катуванні громадян Греції.

"Водночас триває активна фаза реалізації, проводяться слідчі дії, у тому числі обшуки. Встановлюється коло всіх осіб, причетних до злочину, їх діям буде надана правова оцінка", - додали в поліції.

Фото: поліція визволила двох греків, яких тримали в заручниках (od.npu.gov.ua)