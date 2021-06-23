Пыльная буря не покидает Украину. Названы причины и сроки, когда она исчезнет

Пыльная буря , пришедшая из России, накрыла Украину. Синоптики прогнозируют, что такие процессы могут удерживаться в ближайшие двое суток.

В УкрГидрометцентре назвали причину пыльной бури: из-за сухой и жаркой погоды, а также сильного ветра пыль и песок попадает в атмосферу на высоту 1-2 км и переносится восточными и юго-восточными ветрами через Кубань и Азовское море на территорию Украины.

Пыльная буря может длиться еще два дня, пока не изменится ветровой режим и не пройдут дожди, как на территории юга России так и в Украине.

В Украине, по прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток жаркая погода с температурой +30+36. Кратковременные дожди улучшат качество воздуха лишь местами в южных и западных областях.