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Пилова буря не покидає Україну. Названо причини і терміни, коли вона зникне

Автор: Анастасія Рокитна

Пилова буря, яка прийшла з Росії, накрила Україну. Синоптики прогнозують, що такі процеси можуть утримуватися найближчі дві доби.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

В УкрГідрометцентрі назвали причину пилової бурі: через суху та спекотну погоду, а також сильний вітер пил та пісок потрапляє в атмосферу на висоту 1-2 км і переноситься східними та південно-східними вітрами через Кубань та Азовське море на територію України.

Пилова буря може тривати ще два дні, поки не зміниться вітровий режим та не пройдуть дощі, як на території півдня Росії так і в Україні.

В Україні, з прогнозом синоптиків, у найближчі три доби жарка погода з температурою +30+36. Короткочасні дощі поліпшуватимуть якість повітря лише місцями у південних та західних областях.

Нагадаємо, РБК-Україна опублікувало фото пилової бурі в Україні, яку було видно з космосу.

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