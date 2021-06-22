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Киев накрыла пылевая буря: причиной называют жару

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Киев, Вторник 22 июня 2021 16:53
Киев накрыла пылевая буря: причиной называют жару Фото: Киев накрыла пылевая буря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Левобережная часть Украины оказалась под пылевой бурей под названием "Астраханский суховей". Эта пылевая буря, в частности, накрыла сегодня Киев.

Об этом сообщило управление экологии и природных ресурсов КГГА.

По состоянию на 22 июня в Киеве фиксируется повышение концентраций пыли в воздухе в Дарницком и Днепровском районах. Причиной повышенных показателей пыли на постах мониторинга стал именно "Астраханский суховей".

Как пояснили в КГГА, скорость накопления пыли в воздухе зависит от температуры, скорости ветра и атмосферного давления. Благодаря перемещению воздуха вредные вещества переносятся ветром за пределы города или поднимаются в верхние слои атмосферы.

"Если температура стремительно растет, то это препятствует перемешиванию слоев воздуха - горячий воздух не дает загрязняющим веществам взбираться вверх. За период с 14 по 22 июня 2021 года ... среднесуточная температура в Киеве повысилась с +18 градусов до +25,2 градуса. Такие погодные условия вызывают явление смога, которое наблюдают киевляне", - отметили в КГГА.

Пока в городе будет царить пылевая буря киевлянам, имеющим хронические заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой, советуют воздержаться от прогулок на улице и закрыть окна.

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