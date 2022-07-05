Пятый топ-менеджер. В России нашли мертвым гендиректора подрядчика "Газпрома"

В издании отмечают, что Воронова нашли в бассейне его дома в коттеджном поселке под Санкт-Петербургом. Возле него лежал травматический пистолет. При этом выстрел в Воронова был нанесен в упор.

При этом известно, что "Астра-Шиппинг" является компанией-подрядчиком российского Газпрома в Арктическом регионе. В 2020 и 2021 годах у компании был убыток на сумму в 160 миллионов рублей.

Стоит заметить, что это уже пятая смерть топ-менеджера, который связан с российским "Газпромом".