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Пятый топ-менеджер. В России нашли мертвым гендиректора подрядчика "Газпрома"

Иллюстративное фото: в России нашли мертвым гендиректора подрядчика "Газпрома" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Гендиректора компании "Астра-Шиппинг", которая является подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова нашли мертвым. У него обнаружили огнестрельное ранение в голову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание 47news.

В издании отмечают, что Воронова нашли в бассейне его дома в коттеджном поселке под Санкт-Петербургом. Возле него лежал травматический пистолет. При этом выстрел в Воронова был нанесен в упор.

При этом известно, что "Астра-Шиппинг" является компанией-подрядчиком российского Газпрома в Арктическом регионе. В 2020 и 2021 годах у компании был убыток на сумму в 160 миллионов рублей.

Стоит заметить, что это уже пятая смерть топ-менеджера, который связан с российским "Газпромом".

Напомним, ранее стало известно, что акции российского газового монополиста "Газпрома" упали более чем на 30%. Поводом стало решение собрания акционеров не уплачивать дивиденды, которые пойдут на налоги.

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