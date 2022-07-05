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П'ятий топ-менеджер. У Росії знайшли мертвим гендиректора підрядника "Газпрому"

Ілюстративне фото: у Росії знайшли мертвим гендиректора підрядника "Газпрому" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Гендиректора компанії "Астра-Шиппінг", яка є підрядником "Газпрому", Юрія Воронова знайшли мертвим. У нього виявили вогнепальне поранення в голову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання 47news.

У виданні зазначають, що Воронова знайшли в басейні його будинку в котеджному селищі під Санкт-Петербургом. Біля нього лежав травматичний пістолет. При цьому постріл у Воронова був нанесений впритул.

При цьому відомо, що "Астра-Шиппінг" є компанією-підрядником російського "Газпрому" в Арктичному регіоні. У 2020 і 2021 роках у компанії був збиток на суму в 160 мільйонів рублів.

Варто зауважити, що це вже п'ята смерть топ-менеджера, який пов'язаний з російським "Газпромом".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що акції російського газового монополіста "Газпрому" впали більш ніж на 30%. Приводом стало рішення зборів акціонерів не сплачувати дивіденди, які підуть на податки.

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