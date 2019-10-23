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Пятов высказался о пенальти в ворота "Шахтера" в матче с "Динамо" Загреб

Новости » Спорт    23.10.2019 - 09:57
Пятов высказался о пенальти в ворота "Шахтера" в матче с "Динамо" Загреб
Фото: Андрей Пятов (shakhtar.com)

Донецкому клубу после этого эпизода пришлось отыгрываться

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал эпизод с пенальти в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо". Его слова цитирует официальный сайт "горняков".

Судья указал на точку в результате нарушения голкипера в собственной штрафной. Но, по словам Пятова, форвард "Динамо" Марио Гавранович сам провоцировал нарушение.

"Там на повторах видно, что я его завалил, но они не показывают полного видео эпизода, где соперник приходит блокировать меня. Я судье говорил, что этот футболист приходит специально во вратарскую и даже не смотрит на мяч, а играет в голкипера. Ну арбитр так решил, что ж", - сказал Пятов.

Отметим, из-за фола Пятова "Шахтер" пропустил второй мяч в игре, и "горнякам" пришлось отыгрываться.

В следующем туре "горняки" встретятся с "Динамо" уже в Хорватии, 6 ноября. Загребское "Динамо" и "Шахтер" продолжают делить 2-3 места в группе с 4 очками.

Лидирует "Манчестер Сити", который одолел "Аталанту" - 5:1. В этой игре полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил свой дебютный гол за итальянскую команду.

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