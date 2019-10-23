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Пятов висловився про пенальті в ворота "Шахтаря" у матчі з "Динамо" Загреб

Новини » Спорт    23.10.2019 - 09:57
Пятов висловився про пенальті в ворота "Шахтаря" у матчі з "Динамо" Загреб
Фото: Андрій П'ятов (shakhtar.com)

Донецькому клубу після цього епізоду довелось відігруватись

Воротар донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов прокоментував епізод з пенальті в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти загребського "Динамо". Його слова цитує офіційний сайт "гірників".

Суддя вказав на точку в результаті порушення голкіпера у власному штрафному. Але, за словами П'ятова, форвард "Динамо" Маріо Гаврановіч сам провокував порушення.

"Там на повторах видно, що я його завалив, але вони не показують повного відео епізоду, де суперник приходить блокувати мене. Я судді говорив, що цей футболіст приходить спеціально у воротарський і навіть не дивиться на м'яч, а грає в голкіпера. Ну арбітр так вирішив, що ж", - сказав П'ятов.

Зазначимо, через фол Пятова "Шахтар" пропустив другий м'яч у грі, і "гірникам" довелося відіграватися.

У наступному турі "гірники" зустрінуться з "Динамо" вже в Хорватії, 6 листопада. Загребське "Динамо" і "Шахтар" продовжують ділити 2-3 місця в групі з 4 очками.

Лідирує "Манчестер Сіті", який здолав "Аталанту" - 5:1. У цій грі півзахисник збірної України Руслан Малиновський забив свій дебютний гол за італійську команду.

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