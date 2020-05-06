Пятому участнику "схем Гладковского" в оборонке объявили подозрение

Пятом участнику преступной схемы экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как отмечается, данное лицо выполняло формальную роль директора "Оптимумспецдетали", выполняя все указания организаторов преступления, ее действия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 УКУ.

"Заместителем генерального прокурора - руководителем САП сообщено о подозрении 5-му участнику преступной схемы уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств - бывшему формальному директору ООО "Оптимумспецдеталь", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования было установлено, что в 2015 году двое лиц, которые фактически осуществляли управление обществом "Оптимумспецдеталь", разработали преступную схему поставки комплектующих для военной техники госпредприятию государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов с таких операций.

Ранее сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявили подозрение еще четырем участникам схем экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в оборонной сфере.

Участникам преступной схемы было сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 212 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.